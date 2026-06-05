Programa Completo 27 de mayo | Nostalgia, lágrimas y mucho sabor marcaron la jornada en MasterChef 24/7

En MasterChef 24/7 vivimos una jornada llena de emociones, donde la nostalgia, las lágrimas y los recuerdos se hicieron presentes entre los participantes. Los retos pusieron a prueba no solo su talento culinario, sino también su fortaleza emocional, dejando momentos que tocaron el corazón de cocineros y espectadores. Entre historias personales, mensajes de apoyo y deliciosas preparaciones, el sabor y los sentimientos se combinaron una vez más en la cocina más famosa de México.

