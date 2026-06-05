La tensión aumenta y el nivel de la competencia sigue creciendo en MasterChef 24/7

La tensión en MasterChef 24/7 aumenta minuto a minuto. Con cada reto, los participantes elevan el nivel de la competencia al presentar platillos cada vez más deliciosos, técnicas mejor ejecutadas y presentaciones que sorprenden a los Chefs. La exigencia crece conforme avanza la temporada, obligando a los cocineros a superarse constantemente para mantenerse en la lucha y demostrar que tienen lo necesario para triunfar en la cocina más famosa de México.

