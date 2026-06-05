Venga La Alegría | Programa 5 de junio 2026 Parte 2 | Sin Palabras, diversión y animalitos en adopción

¡Diviértete y juga con nosotros el Sin Palabras! Disfruta un juego nuevo el cual ya se convirtió en uno de los favoritos de los conductores. Víctor Landeros nos presentó un reportaje en el que nos llevó directo a una cafetería donde los osos de peluche son los protagonistas. Conoce a todos los animalitos que están en adopción y conoce un poco más del trabajo que se hace en Huellitas de Amor.