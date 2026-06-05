Claudia Lizaldi conductora de MasterChef 24/7 aclara todo lo que pasó con Lancer
En este programa especial de Ventaneando nos acompañó Claudia Lizaldi, quien nos platicó sobre las actitudes de los participantes de MasterChef 24/7.
¿Los participantes de MasterChef 24/7 tienen un personaje dentro del reality? Esto dijo Claudia Lizaldi, quien nos reveló lo que piensa de las actitudes que han desarrollado los cocineros dentro del programa. Claudia confiesa lo que realmente pasó entre Lancer y ella, además deja en claro de cómo arreglaron la situación.