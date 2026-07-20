¿Qué participante de MasterChef 24/7 se llevará el Pin del Chef HOY lunes 20 de julio?

Oficialmente estamos empezando la semana 10 de MasterChef 24/7, con lo que el nivel de exigencia que hay dentro de la cocina más popular de México ha llegado a un punto de “no retorno”, por lo que cada reto termina teniendo un gran impacto en el día a día.

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Este lunes se estará llevando a cabo uno de los Retos con mayor peso dentro de la competencia culinaria, pues se estará definiendo al participante que portará el tan codiciado y especial Pin del Chef, por lo que cada uno de los Cocineros deberá dejarlo todo en sus estaciones con una gran interrogante… ¿Sacarán provecho de este beneficio?

¿Quién ganó el Pin del Chef de MasterChef 24/7?

En las últimas semanas, la rivalidad dentro de MasterChef 24/7 se ha visto bastante marcada por “Las Divas” y por “Las Guapas del Barrio”, pues la convivencia de este formato ha obligado a los participantes a tener fricciones entre estos, por lo que hasta la mínima ventaja les ha servido para lograr mantenerse dentro del reality show o incluso tratar de echar a alguien del banda contrario.

La noche de este lunes 20 de julio se estará disputando el Reto por el Pin del Chef, donde cualquier cosa podrá suceder, pues nada está escrito y su habilidad y destreza para lo cocina es lo único que podrá hacerles avanzar dentro de la competencia que cada día se pone más y más intensa.

¿Quiénes han salido de MasterChef 24/7?

Dentro del universo de MasterChef 24/7 cada reto termina por definir el futuro de nuestros participantes, por lo que en cada Gala de Eliminación hemos sido testigos de intensas pruebas y que tristemente han significado la salida de algunos de estos, tal como lo ha sido:

