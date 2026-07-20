¿Quién es el ELIMINADO de MasterChef 24/7 hoy 19 de julio 2026?

La cocina más famosa de México está lista para una noche más de una Gala de Eliminación por lo que uno de los 14 participantes que se encuentran dentro de MasterChef 24/7 está viviendo sus últimas horas dentro del reality culinario.

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Debido a que MasterChef 24/7 se encuentra en su segunda etapa los retos y platillos cada vez son más difíciles, así que un mínimo error provocará que uno de ellos se despida el día de hoy.

Para este programa que estará lleno de invitados sorpresas y una exigente crítica por parte de los Chefs; Zahie Téllez, Alfonso “Poncho” Cadena y Adrián Herrera los cocineros deberán de mostrar sus mejores técnicas, sazón, creatividad y disciplina para lograr conquistar el paladar de la máxima autoridad culinaria y asegurar una semana más dentro del reality culinario.

¿Quién es el eliminado de hoy de MasterChef 24/7?

Debido a que las votaciones continúan abiertas el público aún tiene en sus manos el poder de decidir quién se queda una semana más en MasterChef 24/7. Asimismo,, los participantes aún no presentan sus platillos frente a los Chefs, por lo que la salida de un cocinero aún genera dudas. Recuerda que los cocineros que portan Delantan Negro y están en riesgo son: Luis, Ramahá, Emmanuel, Flor, Jazmín, Nora, Daniela, Carmen y Julio.

¿Dónde ver el programa de HOY 19 de julio de MasterChef 24/7?

Sigue la gala de eliminación de MasterChef 24/7 y la participación de nuestros invitados especiales a través de la transmisión de la programación de Azteca Uno, la cual es de lunes a viernes de 8:30 pm a 10:30 pm, mientras que los domingos es de 8:00 pm a 11:00 pm.