OFICIAL: Ramahá es eliminado de MasterChef 24/7 en un reto IMPERDIBLE

Esta semana 14, MasterChef 24/7 ha entrado en su etapa final y para suerte de nosotros, podremos ver a los Cocineros entregar algunos de los platillos más esperados de toda la temporada, pues esta instancia les invitará a sacar lo mejor de sí mismos para mantenerse dentro de la competencia.

Te puede interesar: Revelan la imagen de la herida por la que Antrax tuvo que ser atendido en una AMBULANCIA en pleno domingo de Eliminación de MasterChef 24/7

Como bien lo dijo Claudia Lizaldi la noche de este lunes, el martes de Beneficio y Castigo será un castigo que nadie querrá tener, pues será la eliminación de MasterChef 24/7, donde cualquier cosa podría suceder.

Es importante recordar que Michelle consiguió la inmunidad del Reto de Eliminación de este lunes tras haber conquistado el Pin del Chef la noche del lunes, lo que aseguró su estadía al menos un par de días más.

¿Por qué habrá eliminación en MasterChef 24/7 entre semana?

Una vez que se dio inicio a la última etapa de MasterChef 24/7 se dio a conocer que habrán Eliminaciones a media semana y no solo eso, pues el público ya NO podrá decidir a qué participante salvar, por lo que cada uno tendrá que defenderse con su cocina y con las habilidades que han aprendido estos meses.

¿Quién fue eliminado de MasterChef 24/7?

Este martes de Beneficios y Castigos se tornó un tanto especial, pues estuvo marcado por Retos que terminaron por dejar a Ramahá fuera de la cocina más popular de México, quedando a pocos días de la Gran Final.

¿Quiénes han sido los eliminados de MasterChef 24/7?

A pocos días de La Gran Final de MasterChef 24/7 estamos viviendo un sin fin de emociones que han dejado todo en el aire, pues cualquier cosa podría ocurrir y los Cocineros tendrán que superarse a sí mismos para buscar el título de “Maestros del Fuego”.

Esta temporada nos ha dado grandes momentos, aunque también otros un tanto amargos con las salidas de:

