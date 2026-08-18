FOTO: Revelan la imagen de la herida por la que Antrax tuvo que ser atendido en una AMBULANCIA en pleno domingo de Eliminación de MasterChef 24/7

Todo fan de MasterChef 24/7 ha sido testigo de lo que se vive en la cocina más popular de todo México, donde día a día, nuestros cocineros dejan lo mejor de sí mismos con tal de preparar un plato que los condecore como “Maestros del Fuego” en esta temporada, aunque a veces las cosas no salen como uno espera.

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Muestra de ello, fue el terrible accidente que sufrió el Cocinero Antrax durante el Reto de Eliminación del domingo 16 de agosto, mismo que le obligó a salir del Reto de Eliminación al no poder continuar en la competencia.

¿Cómo fue el accidente de Antrax en MasterChef 24/7?

Durante la Gala de Eliminación de MasterChef 24/7, el día domingo 16 de agosto Antrax sufrió un fuerte accidente en el Reto de eliminación, cuando trabajaba en equipo junto Ixdit bajo la orden del Chef Diego Niño.

Lamentablemente, Antrax se cortó uno de los dedos, provocando escalofriantes reacciones dentro de sus compañeros, por lo que tuvo que abandonar el Reto para ser atendido en la ambulancia, pues sería una herida no menor, desconcertando a todo el público, pues es un programa completamente en vivo.

¿Qué pasará con Antrax?

Si bien, la integridad y seguridad de los Cocineros es sumamente importante dentro de MasterChef 24/7, Antrax pudo regresar a la competencia y demostrar el por qué es uno de los finalistas de esta temporada y rumbo a los últimos días de la cocina más popular de México, hemos podido verle como un participante que lo dejará todo para intentar convertirse en Maestro del Fuego.

Entrando en la recta final de MasterChef 24/7 todo podría saber y estamos a nada de conocer a la Cocinera o Cocinero que logrará hacerse con uno de los títulos de cocina más especiales del mundo.