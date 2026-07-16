“Me parece muy mala": Ramahá reprueba la crítica del Chef Adrián Herrera sobre su emplatado en MasterChef 24/7 (VIDEO)
El cocinero defendió el platillo regional que presentó durante la pasada gala de delantales negros del reality show
Aunque los Chefs ya les habían llamado la atención a los cocineros por poner en tela de juicio sus observaciones, Ramahá reprobó la crítica que recibió de Adrián Herrera por el emplatado del platillo regional que presentó durante la pasada gala de delantales negros de MasterChef 24/7.