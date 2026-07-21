¿Se terminó la amistad? Jazmín le aclara a Antrax su actitud durante la práctica de servicio al comensal (VIDEO)

Luego de que los participantes de MasterChef 24/7 tuvieran una práctica de servicio al comensal, Antrax mostró su molestia con algunos compañeros, entre ellos Jazmín, por no tomársela con la seriedad debida, por lo que la cocinera buscó aclarar las cosas con su amigo antes de la gala de beneficios y castigos.

