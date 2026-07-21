¡Llega el primer Juego por la Recompensa! Halcón y Jaguar van por una valiosa recompensa

La intensidad aumenta en Survivor México: La Reliquia en Llamas con el esperado primer Juego por la Recompensa. Las tribus Halcón y Jaguar deberán dejarlo todo en un reto que pondrá a prueba su fuerza, resistencia y trabajo en equipo. Más que una simple victoria, la recompensa representa una importante ventaja para afrontar los difíciles días en la isla y fortalecer el camino de la tribu ganadora. Con la competencia apenas comenzando, cada desafío es una oportunidad para marcar diferencias y demostrar quién está listo para dominar esta temporada.

