¡Llega el primer Juego por la Recompensa! Halcón y Jaguar van por una valiosa recompensa
Las tribus se enfrentan en el primer Juego por la Recompensa de la temporada, un desafío que puede cambiar el rumbo de la competencia.
La intensidad aumenta en Survivor México: La Reliquia en Llamas con el esperado primer Juego por la Recompensa. Las tribus Halcón y Jaguar deberán dejarlo todo en un reto que pondrá a prueba su fuerza, resistencia y trabajo en equipo. Más que una simple victoria, la recompensa representa una importante ventaja para afrontar los difíciles días en la isla y fortalecer el camino de la tribu ganadora. Con la competencia apenas comenzando, cada desafío es una oportunidad para marcar diferencias y demostrar quién está listo para dominar esta temporada.