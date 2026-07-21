¿Michelle amiga de Antrax? La cocinera de MasterChef 24/7 mantuvo una cordial plática con su compañero

La tarde de este martes Michelle se sentó en la cocina del Mundo de MasterChef 24/7 para comer, pero a diferencia de otras ocasiones no estaba acompañada del grupo de Las Divas ni de Lancer, con quien se le había visto muy cercana en las últimas semanas. Fue así que la cocinera aprovechó para tener una cordial plática con Antrax, al que cuestionó acerca de su proyecto de negocio. Los compañeros se mostraron cordiales y respetuosos, pese a que el veracruzano es del bando de Las Guapas del Barrio.