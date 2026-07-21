Survivor México La Reliquia en Llamas | Programa Completo 21 de julio

La competencia en Survivor México La Reliquia en Llamas continúa elevando su intensidad con un episodio lleno de emociones. Las tribus Halcón y Jaguar disputan dos importantes juegos que pueden marcar un antes y un después en la temporada. Primero, los sobrevivientes se enfrentan en el Juego por las Herramientas, donde buscan conseguir recursos fundamentales para fortalecer sus refugios y mejorar sus condiciones de vida en la isla. Más tarde llega el esperado Juego por la Recompensa, una batalla en la que ambos equipos lo dejan todo para obtener una valiosa ventaja que podría impulsar su desempeño en los próximos días. Además de la acción en los circuitos, la estrategia comienza a cobrar fuerza, las conversaciones dentro de las tribus se intensifican y cada decisión empieza a influir en el futuro de la competencia. Sin duda, este episodio confirma que la lucha por la supervivencia apenas comienza y que cada victoria será determinante en el camino hacia el gran premio.