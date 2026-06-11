Conoce quién fue el cocinero que subió al Balcón de la Salvación y las indicaciones de este jueves de Delantales Negros en MasterChef 24/7
La decisión del público marcó el rumbo de los Delantales Negros en MasterChef 24/7 y esto será el reto de este jueves de Delantales Negros
Conoce quién fue el cocinero que logró subir al Balcón de la Salvación gracias al voto del público de MasterChef 24/7 y descubre las indicaciones que recibieron los participantes para enfrentar este importante reto del jueves de Delantales Negros.