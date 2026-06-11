Sólo volvió por la herencia | Programa del 11 de junio 2026 de Acércate a Rocío

Sofía podría quedarse sin techo, pues apareció una de sus tías para reclamar el departamento donde vive, pues le pertenecía a doña Sofía, mamá de Jaqueline y Francisco. Aunque Jaqueline no fue al funeral de su mamá, sí esta interesada en quedarse con su departamento, pues asegura que le pertenece a ella y a su hermano. Sin embargo, Gerardo revelará que, aunque se separó de doña sofía hace más de treinta años, nunca se divorciaron; ¿será el heredero universal? Por si fuera poco, Eric sacará a la luz los planes de sus sobrinos Francisco y Jaqueline.