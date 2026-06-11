Sólo volvió por la herencia | Programa del 11 de junio 2026 de Acércate a Rocío
La tía de Sofía regresó para sacarla del departamento de su mamá, pues asegura que le pertenece pues su mamá no dejó testamento. ¿Se convertirá en la heredera?
Sofía podría quedarse sin techo, pues apareció una de sus tías para reclamar el departamento donde vive, pues le pertenecía a doña Sofía, mamá de Jaqueline y Francisco. Aunque Jaqueline no fue al funeral de su mamá, sí esta interesada en quedarse con su departamento, pues asegura que le pertenece a ella y a su hermano. Sin embargo, Gerardo revelará que, aunque se separó de doña sofía hace más de treinta años, nunca se divorciaron; ¿será el heredero universal? Por si fuera poco, Eric sacará a la luz los planes de sus sobrinos Francisco y Jaqueline.