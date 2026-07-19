Los mejores trucos para que el maquillaje te dure todo el día si trabajas en una cocina como la de MasterChef 24/7

Las jornadas en cocinas profesionales que son iguales a las de MasterChef 24/7 pueden llegar a ser muy largas y desgastantes. Sin embargo, esto no significa que se tenga que descuidar la imagen, en especial ahora que existen tantos trucos de belleza que ayudan a que el maquillaje dure por horas y no se vea manchado por la grasa o el calor que hay en este tipo de ambientes.

Tutorial de maquillaje para chefs: así puedes lucir impecable tras horas cocinado al estilo MasterChef 24/7

Prepara la piel . El cuidado de la piel es indispensable todos los días hidratar el cutis, aplicar protector solar e ir refrescando para quitar cualquier salpicadura como las que pasan en MasterChef 24/7 y evitar que se tapen los poros. Además, esto hará que tu maquillaje se vea impecable hasta el último minuto.



. y evitar que se tapen los poros. Además, esto hará que tu maquillaje se vea impecable hasta el último minuto. Usa fórmulas ligeras y matificadas . Si eres de las que disfrutan siempre estar arreglada y presumir de una piel radiante aún en el trabajo, entonces los productos con fórmula ligera se volverán tus preferidos. Tanto en base, corrector y rubores, lo ideal es que sean fáciles de difuminar y de larga duración. Mientras que el secado en acabado mate evita que la piel tenga exceso de sebo.



. Si eres de las que disfrutan siempre estar arreglada y presumir de una piel radiante aún en el trabajo, entonces los productos con fórmula ligera se volverán tus preferidos. Tanto en base, corrector y rubores, lo ideal es que sean fáciles de difuminar y de larga duración. Mientras que el secado en acabado mate evita que la piel tenga exceso de sebo. Sella tu maquillaje. Además de esta refrescando la piel en los lapsos de descanso que tengas, uno de los mejores tips de maquillaje para chefs y personas que trabajan en ambientes iguales a los de MasterChef 24/, consiste simplemente en sellar todos los productos para evitar que se desgasten antes de tiempo. Lo mejor es que pongas un fijador en aerosol que sea apto para tu tipo de piel y que no sea muy pesado para que no lo sientas como una plasta.



Los maquillajes ligeros y de buena duración son perfectos para estar en cocinas como la de MasterChef 24/7|Freepik

Y listo, con estos 3 sencillos pasos en a rutina de belleza tus looks se verán relucientes en todo momento. También puedes cargar con papeles especiales, con los que podrás retirar el exceso de grasa de la piel sin quitar el maquillaje con tallados fuertes.