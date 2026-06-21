Cómo cuidarte la piel para trabajar en una cocina profesional como la de MasterChef 24/7
Cuando la piel está expuesta a altas temperaturas y preparaciones calientes, lo ideal es darle protección para evitar brotes de acné y manchitas.
Un aspecto que a menudo pasa desapercibido sobre las recomendaciones de seguridad para los chefs, es acerca del cuidado que la piel necesita cuando se está en ambientes como el de MasterChef 24/7. Esto porque se está en constante exposición al calor de las estufas, el vapor y las salpicaduras de grasa, lo que podría provocar daño y pigmentación irregular, de modo que lo ideal es tener una rutina completa para mantenerla radiante.
3 tips infalibles de MasterChef 24/7 para cuidarte la piel en la cocina y lucir impecable
Hazte una limpieza suave antes de empezar a cocinar. Además de lavarte bien las manos, sujetarte el pelo y ponerte el calzado ideal para chefs, prepárate para cocinar por horas con una limpieza exprés en el rostro. Quita la grasa facial que se acumula en la frente, pómulos y nariz, lo que disminuirá el riesgo de que los poros se tapen y te salgan imperfecciones.
- Refresca tu piel con agua termal. Las jornadas de trabajo en las cocinas profesionales como la de MasterChef 24/7 suelen ser largas y luego de varias horas el sudor va acumulándose en todo el rostro. En estos casos lo mejor es darle un descanso a la piel con un poco de agua termal, un producto que brinda una sensación refrescante inmediata y no arruina el maquillaje porque no trae fragancias ni ingredientes extra.
- Hidrata tus manos para evitar la resequedad. Al momento de preparar alimentos, la higiene es imprescindible y por eso es que los chefs tienen que estarse lavando las manos constantemente. Sin embargo, el contacto frecuente con agua y jabón puede llegar a resecar las manos y hacer que se sientan ásperas. Para que esto no te pase, lleva en tu bolso una crema hidratante sin fragancias que le aporte humectación a la piel, pero sin que quede con aromas intensos.
Aunque son muy sencillos, estos trucos de cuidado de la piel resultan sumamente funcionales para todas las personas que trabajan en las cocinas profesionales que son iguales a la de MasterChef 24/7; desde chefs hasta lavalozas. Lo mejor es que todos los pasos se pueden hacer en poco tiempo, lo que evitará que te retrases en tus preparaciones.