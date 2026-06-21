Cómo cuidarte la piel para trabajar en una cocina profesional como la de MasterChef 24/7

Un aspecto que a menudo pasa desapercibido sobre las recomendaciones de seguridad para los chefs, es acerca del cuidado que la piel necesita cuando se está en ambientes como el de MasterChef 24/7. Esto porque se está en constante exposición al calor de las estufas, el vapor y las salpicaduras de grasa, lo que podría provocar daño y pigmentación irregular, de modo que lo ideal es tener una rutina completa para mantenerla radiante.

3 tips infalibles de MasterChef 24/7 para cuidarte la piel en la cocina y lucir impecable

Hazte una limpieza suave antes de empezar a cocinar . Además de lavarte bien las manos, sujetarte el pelo y ponerte el calzado ideal para chefs, prepárate para cocinar por horas con una limpieza exprés en el rostro. Quita la grasa facial que se acumula en la frente, pómulos y nariz, lo que disminuirá el riesgo de que los poros se tapen y te salgan imperfecciones. El cuidado de la piel es imprescindible para pasar horas en cocinas profesionales|Canva

Refresca tu piel con agua termal . Las jornadas de trabajo en las cocinas profesionales como la de MasterChef 24/7 s uelen ser largas y luego de varias horas el sudor va acumulándose en todo el rostro. En estos casos lo mejor es darle un descanso a la piel con un poco de agua termal , un producto que brinda una sensación refrescante inmediata y no arruina el maquillaje porque no trae fragancias ni ingredientes extra.



. Las jornadas de trabajo en uelen ser largas y luego de varias horas el sudor va acumulándose en todo el rostro. En estos casos , un producto que brinda una sensación refrescante inmediata y no arruina el maquillaje porque no trae fragancias ni ingredientes extra. Hidrata tus manos para evitar la resequedad. Al momento de preparar alimentos, la higiene es imprescindible y por eso es que los chefs tienen que estarse lavando las manos constantemente. Sin embargo, el contacto frecuente con agua y jabón puede llegar a resecar las manos y hacer que se sientan ásperas. Para que esto no te pase, lleva en tu bolso una crema hidratante sin fragancias que le aporte humectación a la piel, pero sin que quede con aromas intensos.

Las manos de los chefs se pueden resecar por el lavado constante|Canva

Aunque son muy sencillos, estos trucos de cuidado de la piel resultan sumamente funcionales para todas las personas que trabajan en las cocinas profesionales que son iguales a la de MasterChef 24/7; desde chefs hasta lavalozas. Lo mejor es que todos los pasos se pueden hacer en poco tiempo, lo que evitará que te retrases en tus preparaciones.