MasterChef 24/7: Cuál es la forma correcta de lavar la licuadora para evitar accidentes y que quede impecable

La licuadora es uno de los electrodomésticos más utilizados en la cocina, pero también uno de los que requiere mayor cuidado, no solo al momento de usarse, sino que incluso cuando se está limpiando. Así que tal como han aprendido los cocineros de MasterChef 24/7, es muy importante que al terminar de cocinar, se laven todos los instrumentos con mucho cuidado para no maltratarlos y prevenir cualquier incidente.

¿Cómo se debe limpiar la licuadora? Los tips de MasterChef 24/7 para no cortarte ni maltratar los utensilios

Si te preocupa cortarte cuando metas la mano para tallar, entonces puedes recurrir al truco de lavar la licuadora con agua en el interior. Llena la jarra con agua tibia hasta la mitad y agrega un par de gotas de jabón para trastes, tapa y enciende en velocidad media por unos 30 segundos para que las aspas vayan retirando los alimentos adheridos. También sirven los cepillos con estropajos largos, que quitan restos de las paredes y mantienen la mano protegida.

Nunca se tiene que mojar el motor de la licuadora porque podría estropearse|Canva

Para las ocasiones en que la base también esté sucia, no la sumerjas en agua, ya que es en esta parte donde viene el motor y podrías estropearlas. Lo mejor es desconectar el aparato y separar el vaso para poder manejar todo con mayor facilidad. Toma un paño ligeramente húmedo y ve retirando los restos de ingredientes que pudieran haberse quedado pegados.

Esta es la MEJOR forma de hacer una limpieza profunda a la licuadora

En caso de que se requiera de una limpieza más profunda, está la opción de desmontar las piezas para hacer una rutina completa. Eso sí, sigue teniendo el mismo cuidado al momento de tallar las aspas y procura hacerlo con un estropajo firme, no con trapos finos ni con los dedos.

La limpieza de los utensilios de cocina es primordial|Canva

Aplicar estos sencillos cuidados te ayudará a conservar la licuadora en buen estado y reducirá el riesgo de lesiones durante la limpieza. De modo que tanto en las cocinas domésticas, como en las profesionales que son iguales a las de MasterChef 24/7, las buenas prácticas garantizan que cada utensilio esté listo para la siguiente receta.