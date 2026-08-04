Los Cocineros buscarán la Capitanía de MasterChef 24/7 a través de una degustación especial y un pastel salado.
Los cocineros competirán en dos grupos por la Capitanía con un reto de pastel salado y una degustación a ciegas.
Los cocineros se dividirán en dos grupos para disputar la Capitanía de la semana en MasterChef 24/7. El desafío consistirá en preparar un pastel salado que será evaluado mediante una degustación a ciegas, donde solo los mejores conseguirán liderar a sus compañeros en los próximos retos.