Survivor México La Reliquia en Llamas | Programa Completo del 4 de agosto

La emoción se vivió de principio a fin en Survivor México La Reliquia en Llamas. Los sobrevivientes lucharon por el Collar de Inmunidad Individual y más tarde protagonizaron un intenso juego por el Tótem de Inmunidad Grupal, donde una lesión encendió las alarmas. Tras la derrota de Jaguares, la tribu enfrentó un complicado Concejo Tribal lleno de estrategias y alianzas. Además, Anahí volvió a generar tensión con sus movimientos dentro del juego, mientras que la votación final sorprendió a todos y dejó un nuevo giro en la competencia.