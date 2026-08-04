Un lesionado y un intenso juego por el Tótem de Inmunidad marcaron Survivor México La Reliquia en Llamas
Las tribus lo dejaron todo por el Tótem de Inmunidad Grupal, pero una lesión encendió las alarmas durante la competencia.
La intensidad se apoderó de Survivor México La Reliquia en Llamas con un emocionante Juego por el Tótem de Inmunidad Grupal. Halcones y Jaguares se entregaron por completo en un circuito lleno de exigencia física, conscientes de que la victoria significaba mantenerse a salvo una semana más dentro de la competencia.