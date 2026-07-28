Este martes de Beneficio y Castigo definirá a un Capitán en MasterChef 24/7 ¿Quién ganará?
Los Cocineros enfrentarán un reto especial con ingredientes poco comunes, mientras los sabotajes de Julio podrían cambiar el rumbo de la competencia.
La cocina pondrá a prueba la creatividad de los Cocineros con un reto especial en el que deberán cocinar utilizando ingredientes poco comunes. Como si eso no fuera suficiente, los sabotajes de Julio amenazan con complicar aún más la noche y podrían influir directamente en el desempeño de los participantes de MasterChef 24/7.