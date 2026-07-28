Los Chefs visitan a los Cocineros en la preparación de un platillo con ingredientes poco comunes en MasterChef 24/7
Los Chefs llegan a las estaciones para seguir de cerca a los Cocineros durante uno de los retos más insólitos de la temporada.
La tensión aumenta en las estaciones cuando los Chefs visitan a los Cocineros mientras enfrentan uno de los retos con los ingredientes más extraños de la temporada de MasterChef 24/7. Cada decisión será observada de cerca en un desafío que pondrá a prueba la creatividad, la técnica y la capacidad de adaptación de los participantes.