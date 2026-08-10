Los macarrones definirán a la Cocinera que se llevará el Pin del Chef esta noche de MasterChef 24/7
Un nuevo desafío pondrá a prueba a los Cocineros para definir quién se quedará con el codiciado Pin del Chef.
La competencia continúa esta noche con el segundo reto de la noche, donde los Cocineros tendrán una nueva oportunidad para demostrar su talento y conquistar el Pin del Chef preparando macarrones. Este desafío será clave para definir quién se convertirá en el portador de este importante insignia en MasterChef 24/7.