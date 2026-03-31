¡Aún tienes tiempo! Manda tu Casting Digital y forma parte de MasterChef 24/7

A principios de febrero la cocina más famosa de México dio a conocer que se abría la convocatoria para buscar a los nuevos cocineros que serían parte de MasterChef México 2026, que este año llega con un nuevo formato, 24/7, el cual dará una experiencia más cercana entre los participantes y el público, ya que en esta versión, la cual sería la primera en el mundo, los participantes estarán conviviendo y enfrentándose bajo las cámaras mientras la audiencia los observa durante todo el día, así que si quieres formar parte de esta nueva experiencia aún estás a tiempo de poder participar.

Como te lo hemos mencionado anteriormente, para este nuevo formato las puertas están abiertas para todo el público que sea mayor de edad, esto sin importar la carrera profesional, oficio, género, si eres estudiante, jubilado, ama de casa o una celebridad, lo único que necesitas es reiterar tu amor por la cocina, tus habilidades y considerar que si eres seleccionado pausarás tu vida por al menos 3 meses, así que si estás dispuesto a esto y a retos que te lleven al límite es tu oportunidad de inscribirte en los procesos de selección.

¿Qué necesito para poder registrarme en el Casting Digital de MasterChef México 2026?

Para comenzar con tu proceso de selección debes considerar que debes llenar un formulario con información importante , ya que ahí tendrás que dar a conocer tus datos personales como nombre completo, teléfono, edad, correo electrónico etc, para más información de este formulario da clic aquí, asimismo, deberás aceptar términos y condiciones, ya que con esta aprobación el equipo de MasterChef México 24/7 puede hacer uso de tu información personal.

Luego de concluir con el formulario debes considerar que deberás mandar un video de máximo 3 minutos contestando 7 preguntas que se te darán a conocer durante el formulario, recuerda ser tú y hablar con honestidad, igual debes recordar que el video también debe de cumplir con ciertos requisitos como, peso, resolución duración, audio y formato, sí ya estás listo no pierdas el tiempo para mandar tu material y demostrar de qué estás hecho para ser el próximo gran chef y llevarse uno de los cotizados mandiles. ¡Mucho éxito!