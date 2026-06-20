“Esta parte de mí no la conocía... la revancha": Jazmín ya eligió al cocinero que saboteará si consigue el Pin del Chef (VIDEO)
La cocinera decidió no compartir el nombre de su próxima víctima durante su “podcast”, pero dijo que habrá señales...
Durante la primera edición de su nuevo “podcast” titulado “El ajo y la cebolla” en la terraza del Mundo MasterChef, Jazmín le hizo saber a Antrax que ya eligió al cocinero que saboteará si consigue el Pin del Chef, pues habría arruinado intencionalmente su platillo durante la rotación de estaciones en la gala de salvación.