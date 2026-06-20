“Esta parte de mí no la conocía... la revancha": Jazmín ya eligió al cocinero que saboteará si consigue el Pin del Chef (VIDEO)

Durante la primera edición de su nuevo “podcast” titulado “El ajo y la cebolla” en la terraza del Mundo MasterChef, Jazmín le hizo saber a Antrax que ya eligió al cocinero que saboteará si consigue el Pin del Chef, pues habría arruinado intencionalmente su platillo durante la rotación de estaciones en la gala de salvación.