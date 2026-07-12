“La trae atorada": Antrax está seguro de que Carmen quiere perjudicar a Ixdit en la eliminación de MasterChef 24/7

Luego de que Carmen eligió a Jazmín y Camila para la primera ronda de salvación en MasterChef 24/7, Antrax se puso a analizar el panorama y aún no entiende del todo por qué le dio este beneficio a sus amigas. No obstante, de lo que está más que seguro es que Carmen está esperando la oportunidad de desquitarse de sus problemas con Ixdit para mandarla a la última etapa de eliminación.