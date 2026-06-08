“No quiero volverte a ver haciéndolo": El Chef Diego Niño le da un duro regaño a Luis en MasterChef 24/7

La higiene es fundamental en una cocina profesional como la de MasterChef 24/7, por lo que existen reglas que deben respetarse al pie de la letra para no interferir con la preparación de los alimentos. No obstante, a Luis le ha costado trabajo seguir estos lineamientos y, en ocasiones, termina equivocándose por estar distraído.

Esto fue lo que le pasó durante la clase de recetas vegetarianas impartida por el Chef Diego Niño, que en más de una ocasión le ha reiterado a los participantes que SIEMPRE que se vaya a probar algo, se tiene que hacer usando un cubierto limpio y nunca con las manos. Por esto es que cuando a lo lejos descubrió que Luis estaba corroborando los sabores directamente, se apresuró a regañarlo y le advirtió que esto no puede volver a pasar.

"No quiero volverte a ver haciendo eso eh, que estés probando cosas con la mano y luego sigas cocinando. A la próxima te me vas. Ahorita vete a lavar las manos, ya", sentenció el "Maestro del fuego", quien ha sido muy puntual en las instrucciones que todos los participantes de MasterChef 24/7 deben seguir para poder estar en sus clases.

Cuáles son las 3 reglas obligatorias para todos los cocineros de MasterChef 24/7

Esta no es la primera vez que un participante es reprendido frente a los demás por haber cometido alguna falta en la cocina más famosa de México. En días anteriores, la Chef Isabel Carvajal hizo lo propio cuando corrió a Emmanuel de su clase por llevar el pelo suelto y cuando a regañó a Jazmín por llegar con sandalias.

También la Chef Lili Cuéllar les ha llamado la atención por tener sus estaciones de trabajo desorganizadas. Mientras que el Chef Édgar Núñez siempre les revisa que tengan las uñas cortas y limpias, además de que sus herramientas como los cuchillos no tengan restos de comida almacenada.

Los “Maestros del fuego” son muy exigentes con las reglas para los cocineros de MasterChef 24/7|ESPECIAL

En este sentido, 3 puntos del reglamento que NO se puede romper en MasterChef 24/7, son:

