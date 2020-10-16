Diego Fernández | Host Digital

Diego es ganador de la segunda temporada de MasterChefJr 2017.

Se encargará del contenido digital y exclusivo de la temporada MasterChef 2020.

La cocina es su pasión así que se dedicó una semana completa a practicar con un chef amigo suyo.

Confesó que le encanta probar todos los sabores y experimentar en sus recetas.

Después de cinco años de haber adquirido la victoria en la cocina más famosa de México, regresarán a brindar sus consejos y regalarnos material exclusivo de MasterChef 2020.