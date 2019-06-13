Rogelio Torres | MasterChef - La Revancha
¡Rogelio desea dar todo su esfuerzo en cada platillo!
Fue en su segundo intento que Rogelio logró entrar a MasterChef, hecho que muestra la tenacidad de este cocinero chihuahuense.
A su salida de la cocina más famosa de México, Rogelio se dedicó a dar conferencias a jóvenes lo que le hizo darse cuenta de la influencia que tiene sobre sus seguidores pues algunos le comentaron que gracias a él estudiaban gastronomía.
Actualmente sigue dedicándose a su negocio de hot dogs, mismo que logró ampliar.
Está muy consciente de la responsabilidad que esta segunda oportunidad representa y está dispuesto a darlo todo de sí. Si ganara el título de MasterChef quisiera poner un antro y ayudar a su amiga Seyla.