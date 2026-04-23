Famoso actor despertó del coma y su esposa estaba casada con otro

Tras pasar por un momento delicado de salud lo primero que busca un paciente es el apoyo y confort de sus seres queridos. Sin embargo, esto no fue lo que le sucedió al conocido actor Quinton Aaron quien recibió un golpe de realidad al despertarse.

Transformación total: Lucía y su cambio de look, desde la dentadura y cabello hasta la piel

Pues este famoso estuvo en coma a sus 41 años tras una emergencia médica en Atlanta y al despertar luego de cuatro días, se enteró que su esposa Margarita DeLeon, estaba casada con otro hombre.

¿Cómo este actor se enteró del matrimonio de su esposa?

Quinton Aaron dio a conocer en una entrevista que luego de haber estado internado inconsciente, descubrió que su esposa estaba casada legalmente con otro hombre. "Todo el tiempo que estuvimos juntos, ella me dijo que estaba divorciada”, manifestó.

A esto agregó, “Incluso le dijo a la persona en donde nos íbamos a casar: ‘Sí, tengo todos los documentos. Puedo enviar por correo electrónico el decreto de divorcio’”.

La verdad salió a la luz, según el testimonio del actor, cuando los médicos retiraron a Margarita DeLeon de la habitación ya que no podía tomar decisiones médicas legales en nombre del actor.

Mientras Quinton Aaron estaba hospitalizado, un abogado fue quien descubrió unos registros que corroboraban que la mujer estaba casada con un hombre desde el año 1992.

Esto no fue todo ya que en una entrevista en “Good Morning America”, Margarita DeLeon salió a defenderse de la versión que contó el actor y dijo que ella en ese momento desconocía que su divorcio no había culminado.

Tras esta anécdota es que Aaron hizo hincapié en su camino de recuperación tras haber sufrido un derrame espinal que lo mantuvo en coma. “Comencé a prestar atención a mi cuerpo porque descubrí que me estaba hablando y lo estaba ignorando”, finalizó.