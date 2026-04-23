La lavadora tiene un promedio de vida de 10 a 15 años, pero ya cuando se descompone el motor, es señal de que es momento de sacar los ahorros del “cochinito” y comprar otra. Pero antes de que quieras vender al fierro viejo el “corazón de este aparato”, puedes darle otro uso y reutilizarlo en cosas chidas con estas 4 ideas. Así puedes reciclar las bolsas de plástico de colores que dan en el mercado: se ven aesthetic.

El motor de la lavadora puede tener una segunda vida, tanto como herramienta como alguna decoración de casa, ya que sus materiales son resistentes y podría verse bien en algún espacio del hogar, siempre y cuando se le dé su manita de gato. Estas son las 4 ideas para transformar tu baño moderno en vintage con poco dinero.

Ideas para reutilizar el motor de la lavadora

1. Esmeril: Puedes revivir el motor y acoplar un disco de esmeril para tener una herramienta con la que puedas afilar los cuchillos de la casa.

De locura: 4 ideas para reutilizar el motor de tu lavadora que ya no sirve en cosas chidas|Pinterest

2. Bote: Puedes convertir tu motor en un bote de basura o para guardar objetos; solo bastará con quitarle la tapa. Lo puedes decorar con fibras naturales para que se vea más estético y combine con el diseño de tu hogar.

De locura: 4 ideas para reutilizar el motor de tu lavadora que ya no sirve en cosas chidas|Pinterest

3. Mesa de centro: Esta idea se asimila a la anterior, ya que para que se vea aesthetic puedes decorarlo de fibras naturales. Una mesa de centro pequeña puede ser el mejor acompañante de los habitantes en la sala o cuarto, y qué mejor manera de que sea con un motor de lavadora descompuesto.

De locura: 4 ideas para reutilizar el motor de tu lavadora que ya no sirve en cosas chidas|Pinterest

4. Portafocos: Si el motor de tu lavadora no da una más, puedes comenzar a desbaratarlo y solo guardar la carcasa o recubrimiento para convertirlo en una cosa chida y esa es la de un portafoco para techo y así darle un toque vintage a tu dormitorio, baño o sala.