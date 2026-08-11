Michelle celebra la victoria de Ixdit como nueva portadora del Pin del Chef: “Te hubieran bloqueado a ti” (VIDEO)

Tras haber conseguido el poder con el que podrá elegir a un compañero que no podrá subir al balcón en la batalla por equipos o ser votado por el público para salvarse el próximo domingo de eliminación, Ixdit recibió las felicitaciones de Michelle, quien le aseguró que si hubiera perdido en la gala del Pin del Chef, ella habría la cocinera saboteada.