Michelle celebra la victoria de Ixdit como nueva portadora del Pin del Chef: “Te hubieran bloqueado a ti” (VIDEO)
La cocinera aprovechó para hablar sobre las declaraciones de Carmen que fueron mostradas durante la gala del pasado lunes
Tras haber conseguido el poder con el que podrá elegir a un compañero que no podrá subir al balcón en la batalla por equipos o ser votado por el público para salvarse el próximo domingo de eliminación, Ixdit recibió las felicitaciones de Michelle, quien le aseguró que si hubiera perdido en la gala del Pin del Chef, ella habría la cocinera saboteada.