Revive los mejores momentos de MasterChef 24/7 en El Otro Lado de Los Realities de este miércoles
Los Capitanes han dado de qué hablar, ¿Tanto como las marionetas? Esto es lo que pasó en MasterChef 24/7.
Los días avanzan y MasterChef 24/7 cada vez sorprende más con lo que vemos dentro de la gala y este martes no fue la excepción, pues tuvimos una visita muy especial que exigió a los Cocineros cambiar su mente y manera de cocinar... ¡No te pierdas ningún momento de este programa de El Otro Lado de Los Realities!