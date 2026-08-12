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El Otro Lado de Los Realities de Survivor México La Reliquia en Llamas del miércoles 12 de agosto

Este miércoles recibimos a Viviann Baeza en El Otro Lado de los Realities donde nos habló sobre su paso por Survivor México La Reliquia en Llamas.

Este miércoles recibimos a Viviann Baeza en El Otro Lado de los Realities de Survivor México La Reliquia en Llamas donde nos contó sobre su estadía en el programa y sobre la polémica detrás de su salida... Entre un choque de ideas, esto es lo que la Sobreviviente nos comentó respecto a esta gran experiencia a poco de su final.

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