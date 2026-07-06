Acompaña a Chiken en esta edición de El Otro Lado de los Realities de MasterChef 24/7 donde recibimos a Diego, el último eliminado
Esto fue lo que pasamos en El Otro Lado de los Realities de MasterChef 24/7 junto al último eliminado, Diego.
En MasterChef 24/7 todo vale y es que hasta el mínimo detalle podría salir bastante caro, por ello esta noche contamos con la presencia del último eliminado del reality show del programa más intenso de cocina de todo México, el buen Diego. Esto fue lo que que nos contó en el Otro Lado de los Realities sobre su estadía en el programa.