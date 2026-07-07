Acompaña este martes a Chiken e Ismael Zhu en esta edición de El Otro Lado de los Realities de MasterChef 24/7
Sigue los mejor que ha sucedido en el universo de MasterChef 24/7 junto a Carlos “Chiken” este martes.
Un gran experto de la cocina; Ismael Zhu “El Chino” se une a Chiken en esta edición de El Otro Lado de los Realities donde comentarán las últimas horas que han tenido lugar dentro de MasterChef 24/7 pues pareciera que estamos llegando a un punto crítico dentro de la convivencia de los participantes.