Mi vecina me copia en todo | Programa del 7 de julio 2026 de Acércate a Rocío

Diana está muy acongojada porque su vecina le quitó su negocio y al también al hombre que le gusta, pero Esperanza lo niega categóricamente y asegura que Diana ha perdido a sus clientes por sucia. Rafael revela que dejó de comer en la fonda de Diana porque le hacía daño y cuenta que Diana está celosa porque él sale con Esperanza. Además de que la hija de Rafael no está de acuerdo con su relación, un video filtrado dará mucho de qué hablar y pondrá a todos en su lugar.