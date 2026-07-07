¡Es una bruja! Luzma arremete contra Esperanza por sus chismes

Luzma, empleada de Diana, llega a la clínica de emociones y no baja de ‘bruja’ a Esperanza. Revela que Esperanza ha dicho muchas mentiras y asegura que su cocina sí está limpia; además, ha perdido clientes por los chismes que Esperanza ha regado. Un video saldrá a la luz y echará de cabeza a Rafael.