¡Es una bruja! Luzma arremete contra Esperanza por sus chismes
Luzma acusa a Esperanza de esparcir chismes sobre su negocio y por ello ha perdido clientes y su buena reputación. ¡Ojo al video revelador que comparte!
Luzma, empleada de Diana, llega a la clínica de emociones y no baja de ‘bruja’ a Esperanza. Revela que Esperanza ha dicho muchas mentiras y asegura que su cocina sí está limpia; además, ha perdido clientes por los chismes que Esperanza ha regado. Un video saldrá a la luz y echará de cabeza a Rafael.