La Chef Lili Cuéllar se sumó a Chiken en esta edición de El Otro Lado de los Realities para hablar sobre lo que se vive dentro el universo de MasterChef 24/7
Esto es lo que una de las Maestras del Fuego opina de los cocineros de MasterChef 24/7.
La Chef Lili Cuéllar habló sobre cómo fue que la comida y repostería le ayudó en algunos de los momentos más complicados de su vida, además de que compartió sobre su experiencia dentro de MasterChef 24/7, donde ha tenido un gran paso junto a los cocineros.