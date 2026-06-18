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La Chef Lili Cuéllar se sumó a Chiken en esta edición de El Otro Lado de los Realities para hablar sobre lo que se vive dentro el universo de MasterChef 24/7

Esto es lo que una de las Maestras del Fuego opina de los cocineros de MasterChef 24/7.

La Chef Lili Cuéllar habló sobre cómo fue que la comida y repostería le ayudó en algunos de los momentos más complicados de su vida, además de que compartió sobre su experiencia dentro de MasterChef 24/7, donde ha tenido un gran paso junto a los cocineros.

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