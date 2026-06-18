Garibaldi se pinta de verde: Aficionados y visitantes confían en la victoria de México frente a Corea dentro de la fase de grupos de La Copa Mundial del 2026

Plaza Garibaldi se llenó de aficionados que se reunieron para apoyar a la Selección Mexicana previo a su encuentro contra Corea del Sur. Entre música, ambiente festivo y muestras de apoyo, incluso visitantes colombianos expresaron su respaldo al combinado nacional y aseguraron confiar en una victoria mexicana en uno de los puntos más emblemáticos de la Ciudad de México.