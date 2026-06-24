Mi hermana es traidora y mantenida | Programa del 24 de junio 2026 de Acércate a Rocío

Valeria llevó a su hermana su casa para que estudiara, pero terminó metiéndose con el novio de Valeria. Ahora, Diana espera un hijo del novio de Valeria, así que Valeria decidió correrlos de su casa. Sin embargo, la mamá de Valeria le pide que lo considere, pues ningún hombre vale más que una hermana. El testimonio de David y de Rebeca pondrán a todos en el lugar que merecen.