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¡Puras vergüenzas! Al hermano de Rebeca lo corrieron de su casa, pero no le dijo por qué

Ahora que Rebeca se enteró de la verdadera razón por la que corrieron a su hermano de su casa, siente vergüenza y pena por él. ¿Debería apoyarlo?

Rebeca, hermana de David, llega muy enojada a la clínica de emociones muy alterada y asegura que siente vergüenza por su hermano, quien llegó a su casa haciéndose la víctima porque Valeria lo habría corrido de su casa. Rebeca revela que su mamá tiene problemas de salud y que por ello prefiere cuidar lo que le dice a su mamá. Rebeca advierte que en su casa no será bien recibido.

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