Programa Completo 31 de mayo | Revive los intensos retos de eliminación que marcaron la salida de Nash

Los retos de eliminación llevaron a los cocineros al límite en una jornada donde cada detalle podía marcar la diferencia entre continuar en la competencia o abandonar el sueño. Entre momentos de tensión, nervios y platillos que pusieron a prueba su talento, los participantes lucharon por permanecer una semana más en la cocina más famosa de México. Sin embargo, al final de la noche, Nash tuvo que despedirse de sus compañeros, dejando un gran vacío en el corazón de quienes compartieron con él esta experiencia. Su salida estuvo acompañada de emotivas palabras, abrazos y muestras de cariño que reflejaron la huella que dejó dentro de la competencia.

