La delicada razón por la que Antrax tuvo que salir de MasterChef 24/7 este domingo 16 de agosto

La tensión constante y la prisa dentro de la cocina más famosa de México: MasterChef 24/7 cobraron factura en el momento menos pensado. Durante la gala de este domingo 16 de agosto, el ambiente de competencia se transformó en un escenario de angustia cuando Antrax tuvo que salir del reality.

¿La razón? Un accidente en la estación de trabajo que detuvo de golpe las acciones del cocinero, y preocupó tanto al jurado como a la producción en plena prueba de eliminación.

¿Qué le pasó a Antrax este domingo 16 de agosto en MasterChef 24/7?

El incidente ocurrió mientras el participante veracruzano Ántrax trabajaba en equipo bajo las instrucciones directas del Chef Diego Niño y compartiendo estación con Ixdit, para salvar su lugar dentro del reality. En medio del ritmo de picado y preparación, un descuido con el filo del cuchillo provocó que Ántrax se cortara uno de los dedos de gravedad, generando una reacción de alarma inmediata entre sus compañeros.

La gravedad del incidente obligó a tomar medidas al instante, pues aunque en un inicio fue atendido por los servicios médicos del foro, Claudia Lizaldi intervino para confirmar que el creador de contenido no podía continuar en la estación en esas condiciones y debía salir de inmediato para ser atendido de emergencia por los paramédicos en una ambulancia apostada a las afueras de la cocina. La posibilidad de un retiro definitivo por recomendación médica estuvo latente durante varios minutos.

Sin embargo, demostrando un compromiso absoluto con la competencia y una garra de acero, Ántrax regresó al foro tras recibir las curaciones correspondientes y el vendaje de urgencia. Con la mano protegida y el dolor a cuestas, se reincorporó de inmediato para seguir ejecutando las órdenes del Chef Diego Niño , apoyando a Ixdit a contrarreloj para lograr emplatar a tiempo y defender su lugar frente al implacable panel de crítica.

Pese al contratiempo, Antrax pudo terminar el reto, sin embargo, su equipo no fue el ganador, ya que la victoria se la llevó el equipo del Chef Edgar. Al terminar esta etapa, Antrax no pudo contener las emociones y terminó llorando al expresar que estaba muy emocionado por cocinar con el Chef Diego y al lado de Ixdit, y eso lo llevó cortarse. “Son muchas emociones, entre ver mi dedo cortado y saber que le fallé a mi compañera”.

Ante esto, la Chef Zahie le dijo que la cocina tiene días buenos y malos, pero que eso no lo define y le pidió animarse pues está dentro de los 10 mejores de MasterChef 24/7.