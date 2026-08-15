"¿Quién me jaló mi cabello?": Ramahá explica el origen del meme más viral de Yucatán en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Ramahá reveló el misterio de uno de los memes más virales protagonizado por una mujer yucateca.
Los sábados en MasterChef 24/7 suelen dar la oportunidad a los cocineros para estudiar y repasar sus apuntes para prepararse para enfrentar el domingo de eliminación, pero también para conocer un poco más de los participantes. Esta tarde, Ramahá aprovechó para explicar el origen de los memes más virales y divertidos de Yucatán.