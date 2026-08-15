“Más difícil": Claudia reconoce que los cocineros en el balcón de MasterChef 24/7 están en riesgo (VIDEO)

En un momento a solas y mientras muchos de sus compañeros descansaban, Claudia reflexionó acerca de que la competencia en MasterChef 24/7 se pone “más difícil”. De acuerdo con la cocinera, ya ni los cocineros que suben al balcón están seguros, debido a que en la gala de este viernes Lancer retó a Antrax y le ganó su lugar. En respuesta, la concursante aseguró que ninguno debe confiarse.