Comienza la desgutación de platillos en MasterChef 24/7 y hay tamales para todos (VIDEO)

La tarde de este sábado, Ixdit, Lancer, Flor, Claudia, Michelle y Carmen cocinaron platillos para todos sus compañeros en la Dark Kitchen. Luego, disfrutaron de la degustación en la terreza del Mundo de MasterChef 24/7, y lo que muchos elogiaron fueron los tamales, una comida que ha causado controversia en la competencia, sobre todo después de que acusaran a Claudia de desayunar piezas de más y dejar a algunos sin poder probarlos en el desayuno.