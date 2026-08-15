Ixdit le entrega a Ramahá un polémico premio en MasterChef 24/7: “Te faltan” (VIDEO)

Este sábado, los cocineros de MasterChef 24/7 llevaron a cabo una dinámica en la que entregaron reconocimientos a cada uno de sus compañeros. Entre los más polémicos estuvo el bowl de huevos que Ixdit le dio a Ramahá. “Te faltan productos de gallina”, comentó la cocinera, en referencia a que el yucateco no dice las cosas de frente y ha participado en la creación de algunos chismes dentro de la competencia.