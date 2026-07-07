Carmen usa su poder del Pin en MasterChef 24/7 y elige nueva brigada de limpieza: “Vamos a estar vigilando”

Ya empezaron los movimientos de Carmen como la ganadora del Pin en MasterChef 24/7 y lo primero que hizo fue cambiar a la brigada de limpieza, que es el equipo que deberá encargarse de que todo se mantenga en orden en las instalaciones. Y luego de criticar el trabajo del grupo anterior, decidió que Jazmín, Emmanuel y Antrax tengan esta tarea.

Al justificar sus elecciones, solo se limitó a decir que era confiando en que sus compañeros harán un buen trabajo y que ella misma ha visto que son ordenados. Sin embargo, cuando se refirió a Jazmín, Carmen sí dejó ver que la eligió porque considera que no apoyó a Camila y Julio cuando les tocó juntos, por lo que piensa que es una oportunidad de que aprenda a trabajar en equipo.

Carmen advierte que tendrá infiltrados en MasterChef 24/7

Debido a que el tema de la limpieza siempre ha sido problemático entre los participantes, Carmen pidió que se respete el acuerdo de que cada quien debe encargarse de sus platos sucios y que la brigada haga el resto de las tareas. Así que sentenció que desde el primer momento pondrá a algunos aliados a que supervisen que todo se esté haciendo de la forma correcta y evitó decir nombres para que no estén alerta.

¿Por qué Carmen ganó el Pin de MasterChef 24/7 en la semana 8?

El triunfo de Carmen como portadora del Pin se dio gracias a su trabajo preparando pastes. En el primer reto, hizo equipo con Lancer y presentaron una receta salada que conquistó a los chefs. Esto les dio el pase a la ronda final, donde se enfrentó a Ramahá, Claudia y Flor, que se ganó este beneficio por los votos del público.

En esta prueba, la cocinera apostó por unos pastes dulces con un toque salado que sorprendió. Su relleno era de plátanos y crema; lo aocmpañó de un caramelo salado y hasta sopleteó un poco de azucar para que el toque caramelizado le diera un sabor diferentes.

Fue así que los jueces le dieron muy buenos comentarios y rescataron que la tijuanense había sido la que más se arriesgó de todos sus compañeros, lo que sin duda le dio puntos a favor. Así que cuando llegó el momento de tomar una decisión, se definió que Carmen merecía portar el Pin de MasterChef 24/7, así como todos los beneficios que incluye y que podrá usar a su favor a lo largo de la semana.